Il direttore della Cia, John Ratcliffe, si è recato ieri a Mosca per colloqui «tra servizi segreti», senza incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

«Ci sono stati contatti tra i servizi segreti, ma non ha avuto luogo alcun incontro con il presidente russo», ha precisato Peskov ai giornalisti, definendo tali contatti «positivi» ma rifiutandosi di commentare i temi oggetto delle discussioni.

Il direttore della Cia è arrivato a bordo di un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III. Si tratterebbe del primo viaggio noto di Ratcliffe in Russia da quando è alla guida dell'intelligence statunitense.

(Unioneonline)

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