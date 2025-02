«Ci siamo ripresi il Paese e probabilmente stiamo facendo qualcosa di buono perché i sondaggi sono alla stelle. Stiamo mantenendo le nostre promesse». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo discorso al Cpac, la convention dei partiti conservatori organizzata a Washington. Il leader Usa ha parlato dal palco poco dopo l’intervento in collegamento della premier Giorgia Meloni.

«Stiamo finalmente liberando il paese. Per anni Washington è stata governata dalla sinistra radicale, ma finisce qui», ha detto ancora Trump. E ancora: «Ci è stato dato un mandato per cambiare le cose a Washington. Abbiamo vinto il voto popolare: la nostra vittoria è stata troppo grande per essere truccata. Il nostro partito è divenuto la voce degli americani che lavorano perché siamo il partito del buon senso. E nell'ultimo mese abbiamo messo l'agenda di America First in azione».

