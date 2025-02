«La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l'Italia, avrebbe scoraggiato gli investitori, avrebbe soppresso le libertà, ma erano fake. L'Italia sta meglio, occupazione a livelli record, l'economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%. Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti quanti gli aspetti della vita del paese». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio alla Cpac, la convention dei partiti e movimenti conservatori in corso Washington.

«Voglio ringraziarvi – ha proseguito rivolto al pubblico e agli esponenti conservatori - perché non avete mai smesso di lottare anche nei momenti più difficili, avete creato una rete globale che dà voce a milioni di persone che non potevano parlare», ha aggiunto la premier italiana nel suo intervento.

E ancora: «La Cpac ha capito prima ancora di tanti altri che la battaglia politica per i valori di noi conservatori non si combatte solo negli Stati Uniti è battaglia del mondo occidentale: io credo ancora nel mondo occidentale non solo nei confini geografici ma come civiltà».

Meloni ha anche parlato del presidente Usa Donald Trump: «I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi europei, ma io lo conosco, è forte e efficace, scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l'Europa come distante, lontana, persa, io vi dico che non è così», ha affermato Meloni.

E poi l’Ucraina: «Quello dell'ucraina è un popolo orgoglioso, che combatte per la libertà, contro un aggressore brutale. Bisogna andare avanti per costruirei una pace duratura. Con Trump – ha detto la premier – noi non vedremo mai più il disastro visto in Afghanistan».

