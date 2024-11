È stato ritrovato morto Zvi Kogan, il rabbino israelo-moldavo scomparso da giovedì ad Abu Dhabi, dove si trovava da quando Israele ha normalizzato i legami con gli Emirati Arabi Uniti alla fine del 2020.

Un atto di «terrorismo antisemita», lo definisce Israele. «Israele userà tutti i mezzi necessari e farà giustizia dei rapitori e assassini del rabbino negli Emirati Arabi Uniti e dei loro mandanti», ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura della riunione di governo. «L'omicidio di un cittadino israeliano, un rappresentante della comunità ebraica Chabad, è un atto terroristico antisemita e malvagio», ha dichiarato il primo ministro. «Apprezzo molto la collaborazione con gli Emirati nell'indagine sull'omicidio. Rafforzeremo i legami tra di noi, proprio in risposta ai tentativi dell'asse del male di danneggiare le relazioni di pace».

Anche il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha affermato che l'uccisione è stato un «crimine terroristico antisemita codardo e spregevole». «Lo Stato di Israele non si fermerà né resterà in silenzio finché i responsabili di questo atto criminale non pagheranno per le loro azioni», ha sottolineato in una dichiarazione riferita da Times of Israel.

Zvi Kogan era imparentato con il rabbino Gavriel Holtzberg, assassinato insieme alla moglie in un attacco terroristico alla Nariman Chabad House di Mumbai nel 2008, ha riferito Channel 12 news.

(Unioneonline/D)

