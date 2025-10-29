Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Lo scrive la Bbc.

La scorsa settimana la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri durante una sosta, ma si è allontanata dal gruppo e la nave è ripartita senza di lei, tornando diverse ore dopo, quando l'equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. La donna è stata trovata morta.

L'Autorità australiana per la sicurezza marittima ha dichiarato che sta indagando e che incontrerà l'equipaggio della nave quando attraccherà a Darwin più avanti questa settimana.

La donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni attorno all'Australia, i cui biglietti costano decine di migliaia di dollari.

La polizia del Queensland ha dichiarato che verrà redatto un rapporto da inviare al medico legale sulla "morte improvvisa e non sospetta" della donna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata