Missili su Dubai, il racconto dei sardi bloccati: «Bagliori, scoppi e pianti di paura»Un gruppo di viaggiatori dell’Isola su una nave da crociera ferma in porto a causa dei raid dell’Iran in rappresaglia all’attacco di Usa e Israele
Hanno trascorso la prima notte bloccati a Dubai, sulla nave da crociera Msc Euribia, i turisti italiani intrappolati dalla guerra in corso, che ha visto gli Emirati Arabi bersaglio di missili iraniani lanciati in rappresaglia agli attacchi condotti da Usa e Israele nella Repubblica islamica per decapitare il regime.
Stanno tutti bene, ma inevitabilmente la tensione sale. Tra loro un gruppo di sardi.
«L'equipaggio della nave sta facendo il possibile - dicono all'ANSA - ma francamente non ci sentiamo completamente al sicuro».
Il momento di massima preoccupazione quando alcuni passeggeri sul ponte hanno visto bagliori e sentito rumori della contraerea che intercettava probabilmente droni e missili diretti verso la città. Nei telefoni di molte persone a bordo della nave, subito dopo la mezzanotte, è scattato l'allarme.
«In quel momento le persone sul ponte - raccontano alcuni crocieristi sardi - erano poche e non si è generato troppo panico a bordo. A quel punto tutti comunque hanno raggiunto i piani inferiori. L'equipaggio di Msc sta facendo del suo meglio ma alcuni passeggeri tenevano stretti i propri bambini e piangevano dalla paura, c'era gente ammassata alla reception e altre scene di questo tipo».
Gli italiani sarebbero dovuti partire oggi da Doha con destinazione Fiumicino. Il gruppo dei sardi poi aveva programmato un ulteriore volo da Roma a Cagliari domani.
Ai passeggeri è stato comunicato che la situazione rimane invariata: lo staff della nave aspetta novità dalle autorità locali per poter lasciare il porto.
(Unioneonline)