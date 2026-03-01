La gara
01 marzo 2026 alle 09:50
MotoGp: Marco Bezzecchi vince il Gp di ThailandiaSecondo Acosta e terzo Fernandez nella prima gara della nuova stagione. Marc Marquez fora e va fuori
Marco Bezzecchi con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio di Thailandia, prima gara della stagione 2026 di MotoGp. ùAlle sue spalle Pedro Acosta con la Ktm e Raul Fernandez con l'Aprilia.
Marc Marquez con la Ducati è uscito mentre era quarto per una foratura alla gomma posteriore.
