Marco Bezzecchi con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio di Thailandia, prima gara della stagione 2026 di MotoGp. ùAlle sue spalle Pedro Acosta con la Ktm e Raul Fernandez con l'Aprilia.

Marc Marquez con la Ducati è uscito mentre era quarto per una foratura alla gomma posteriore.

