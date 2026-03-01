Proseguono i raid di rappresaglia dell’Iran contro Israele, dopo gli attacchi condotti dallo Stato ebraico e dagli Usa per decapitare il regime della Repubblica islamica.

Un missile ha colpito un palazzo a Beit Shemesh, nel centro di Israele, e da quanto si apprende ci sarebbero diversi morti e decine di feriti in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute in forze le squadre di soccorso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata