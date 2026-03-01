la guerra
01 marzo 2026 alle 14:10aggiornato il 01 marzo 2026 alle 14:20
Israele, missile iraniano colpisce un condominio: decine di morti e feritiAttacco nella città di Beit Shemesh in rappresaglia ai raid condotti dallo Stato ebraico e dagli Usa per decapitare il regime della Repubblica islamica
Proseguono i raid di rappresaglia dell’Iran contro Israele, dopo gli attacchi condotti dallo Stato ebraico e dagli Usa per decapitare il regime della Repubblica islamica.
Un missile ha colpito un palazzo a Beit Shemesh, nel centro di Israele, e da quanto si apprende ci sarebbero diversi morti e decine di feriti in gravi condizioni.
Sul posto sono intervenute in forze le squadre di soccorso.
(Unioneonline)
