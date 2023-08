Paura in Pakistan per il deragliamento di un treno nella provincia meridionale di Sindh.

Il bilancio è, per ora, di 15 morti e 50 feriti. «Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express sono deragliati ribaltandosi vicino al distretto di Nawab Shah nel Sindh», ha confermato Mahmood-ur-Rehman, un funzionario delle ferrovie pachistane.

I feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Il treno era in viaggio verso Rawalpindi, città del Punjab, dalla provincia del Sindh. Ancora sconosciute le cause dell’incidente.

(Unioneonline/v.f.)

