Un 13enne alla guida di un pickup ha provocato una tragedia in Texas.

Il mezzo condotto dal ragazzino si è scontrato frontalmente cun un van causando la morte di nove persone. Le vittime sono il 13enne e la persona che viaggiava con lui, poi sei golfisti universitari – di cui un portoghese e un messsicano – e il loro coach, tutti sul van di ritorno da un torneo. Altri due studenti canadesi sono sopravvissuti.

Secondo i primi accertamenti a causare lo schianto è stata l’esplosione di uno pneumatico di scorta del pickup.

Ma si indaga anche per capire come mai ci fosse un tredicenne al volante. In Texas i bambini possono prendere lezioni di guida teorica a 14 anni e cominciare a guidare a 15 con un istruttore o un adulto patentato accanto.

