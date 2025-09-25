Times: «L'Uefa valuta la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche»La decisione è attesa per la prossima settimana, la maggioranza è favorevole. Tel Aviv: «Lavoriamo per impedirlo»
Israele rischia l’esclusione da tutte le competizioni calcistiche internazionali. L’Uefa starebbe infatti valutando la sospensione, con una decisione attesa già la prossima settimana e la maggioranza dei membri orientata a favore, secondo quanto riporta il britannico Times.
In caso di conferma, per Israele si chiuderebbero le porte ai prossimi Mondiali e il Maccabi Tel Aviv verrebbe escluso dall’Europa League.
Il ministro israeliano dello Sport, Miki Zohar, ha dichiarato ai media locali di essere al lavoro insieme al premier Benyamin Netanyahu per scongiurare la misura.
(Unioneonline/v.f.)