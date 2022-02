Domani è il giorno di San Valentino, che si festeggia in gran parte del mondo. Ma anche in occasione della festa degli innamorati le autorità thailandesi non mollano la presa sull’allarme coronavirus, considerato l’alto numero di casi.

Per questo invitano le persone a “tenere la mascherina durante i rapporti intimi” e, inoltre, a sottoporsi a test rapidi prima di incontrare l’amato/a.

Nel Paese del sud-est asiatico nelle ultime due settimane i positivi sono quasi raddoppiati, e si teme che, per San Valentino, la situazione possa peggiorare.

"Il Covid non è una malattia a trasmissione sessuale, ma si trasmette con lo scambio di saliva e respirando gli uni vicini agli altri, per questo chiediamo alle coppie di indossare la mascherina anche durante i rapporti sessuali", ha detto il direttore dell'Istituto sanitario, Bunyarit Sukrat.

