Bloccati su un'isola del Golfo della Guinea per essere arrivati in ritardo alla ripartenza della nave.

Disavventura per un gruppo di otto turisti americani e australiani in crociera su una nave della compagnia Norwegian bloccati nell'Africa occidentale e costretti ad attraversare sei Paesi prima di risalire a bordo.

I passeggeri, tra cui una donna incinta e un viaggiatore paraplegico, sono arrivati in ritardo all'orario di partenza previsto dall'isola di São Tomé dopo un tour locale, mentre un altro passeggero 80enne, secondo quanto riportato dai media, è arrivato in ritardo perché stava ricevendo cure mediche di emergenza sull'isola.

Nonostante gli sforzi della guardia costiera locale, il capitano non ha permesso agli ospiti in ritardo di salire a bordo. «La capitaneria di porto ha provato a chiamare la nave, ma il capitano ha rifiutato la chiamata», hanno spiegato Jill e Jay Campbell di Garden City in South Carolina: secondo il loro racconto hanno pagato più di 5.000 dollari nel tentativo di raggiungere la nave. Stando a quanto riferito dalla stessa Norwegian, il gruppo ha viaggiato attraverso sei Paesi e alla fine ha ritrovato l'imbarcazione a Dakar, in Senegal, l'ultimo scalo del viaggio nell'Africa occidentale.

La nave era partita il 20 marzo da Città del Capo per una crociera di tre settimane verso Barcellona.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata