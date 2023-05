Un bunker “segreto”, composto da due tunnel separati, ma collegati da un ascensore che scende a circa 50 metri sotto terra.

È quello che si starebbe facendo costruire Vladimir Putin sul Mar Nero, secondo quanto rivelato da Business Insider, che mostra anche le immagini dei disegni serviti per la costruzione del complesso sotterraneo a prova di bomba realizzato per il presidente russo.

Due anni fa una video inchiesta di Aleksej Navalny aveva svelato l'esistenza del principesco palazzo sul Mar Nero provocando indignazione e polemiche. Ora si apprende anche di questo bunker, composto da tunnel, rivestiti di cemento spesso, dotati di acqua fresca, ventilazione e cavi estesi sufficienti a sostenere gli occupanti vip per giorni o settimane.

«Uno dei tunnel è dotato di tutti i tipi di sicurezza», ha dichiarato Thaddeus Gabryszewski, un ingegnere esperto di strutture difensive che ha esaminato gli schemi per Insider. «C'è un sistema antincendio. C'è l'acqua, ci sono le fognature. Tutto questo è destinato a far sopravvivere o a far fuggire qualcuno».

Le due gallerie sono lunghe rispettivamente circa 40 e 60 metri e larghe 6 metri, con 6.500 metri quadrati di spazio abitativo potenziale, che presenta segni di resistenza alle esplosioni. Le uscite da questi tunnel sono visibili appena sotto il complesso del palazzo, sulla scogliera di Gelendzhik, come mostrano le foto pubblicate da Insider.

Tuttavia, commentano gli analisti di Insider, nonostante il lusso e le difese da castello visibili nelle immagini del palazzo, i costruttori sembrano aver trascurato un dettaglio cruciale: non hanno nascosto accuratamente il progetto della fortificazione sotterranea, «che qualsiasi apparato di sicurezza statale competente avrebbe protetto con le unghie e con i denti per tenere segreto».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata