Il presidente dell’Iran scrive al Papa: «Le nazioni contrastino le richieste degli Usa»Il leader di Teheran Pezeshkian in una lettera a Leone XIV: «Crimini di guerra nell’aggressione di Stati Uniti e Israele»
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In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste «illegali» di Washington.
Secondo quanto si apprende, nella missiva Pezeshkian ha affermato: «L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'Ayatollah Khamenei, di importanti figure politiche e militari e di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra».
Citando passi coranici e biblici che condannano l'arroganza, il presidente iraniano ha anche elogiato le «posizioni morali, logiche e giuste» del Papa sull'attacco alla Repubblica islamica.
(Unioneonline)