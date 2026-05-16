Uno dei sub delle forze armate delle Maldive impegnate nelle ricerche dei cinque italiani deceduti durante un'immersione nelle grotte di un atollo dell’arcipelago è morto, sembra in seguito a un malore.

La notizia è stata data dai media locali, secondo i quali il sommozzatori è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma a causa delle condizioni critiche i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

«La Mndf (Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, ndr) sta conducendo un'operazione di ricerca per ritrovare quattro subacquei dispersi nell'atollo di Felidhey mentre si trovavano in immersione. Il sergente maggiore Mohamed Mahadi della Mndf, che oggi si è sentito male mentre era in

immersione durante l'operazione di ricerca e soccorso per ritrovare i quattro subacquei dispersi, è deceduto», si legge in un post sui social delle forze di Difesa delle Maldive.

(Unioneonline)

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