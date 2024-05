Stretta in Vaticano sui presunti fenomeni soprannaturali, comprese le apparizioni. Il Dicastero della Dottrina della Fede ha emanato un documento, controfirmato da Papa Francesco, in cui restringe e quasi annulla il campo della «soprannaturalità» dei fenomeni. Nè il vescovo locale né il Vaticano potranno più emanare «una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno», cioè «la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio». Al massimo potrà esserci «la concessione di un Nihil obstat». La dichiarazione di soprannaturalità spetta solo al Papa e «in via del tutto eccezionale».

Altro aspetto delle nuove norme, che cambiano le regole del 1978, è che il Dicastero della Dottrina della Fede assume una maggiore responsabilità. «Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall'altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un'approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest'ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale».

Fino ad oggi la decisione, anche la prima affidata al vescovo locale, era tra due opzioni: “constat de non supernaturalitate" o "constat de soprannaturalitate". Ma dal 1950, con questa possibilità di scelta ristretta, «sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti».

Da oggi diventano sei, quindi con diverse sfumature, le possibili pronunce della Chiesa su presunte apparizioni o presunti fenomeni soprannaturali: "Nihil obstat", nulla osta, "Prae oculis habeatur", confusione e rischi, "Curatur", significativi elementi critici, "Sub mandato", con cui si esprimono dubbi sulle persone che fanno un uso improprio del fenomeno, "Prohibetur et obstruatur", criticità e rischi gravi, "Declaratio de non supernaturalitate", con la quale si dichiara la non soprannaturalità.

