È stato trovato morto Damien Sanderson, uno dei due fratelli autori di una vera e propria strage in una provincia del Canada. L’altro, Myles, è invece ancora in fuga.

Entrambi erano ricercati per aver ucciso, a coltellate, 10 persone e averne ferito una quindicina. La polizia ha riferito che avrebbero bussato casa per casa nel Saskatchewan e sembra che conoscessero le loro vittime, solo qualcuna è stata colpita a caso.

Damien Sanderson presentava sul corpo delle lesioni che non sembra siano state autoinflitte, mentre continua la caccia all’uomo per il fratello. Myles potrebbe essere a Regina, non lontano dal luogo del massacro i cui motivi restano per ora ignoti.

(Unioneonline/s.s.)

