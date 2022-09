Dieci morti, quindici feriti. È il drammatico bilancio di diversi attacchi a colpi di coltello avvenuti in Canada in alcune località della provincia del Saskatchewan.

Due sospetti sono ricercati dalla polizia. Si tratta di Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni, entrambi con capelli neri e occhi marroni, in fuga forse a bordo di una Nissan Rogue nera.

L’allarme è scattato mentre a Regina arrivavano migliaia di fan per una tradizionale partita di football da tutto esaurito per il Labor Day tra i Saskatchewan Roughriders e i Winnipeg Blue Bombers.

I presunti assassini sono stati visti da alcuni testimoni mentre fuggivano in macchina e la polizia ha chiesto ai residenti anche delle province di Alberta e Manitoba di rimanere in casa se possibile.

Gli attacchi sono andati in scena in almeno 13 posti diversi, in particolare tra James Smith Cree Nation e Weldon, dove le comunità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Alcune vittime sembra siano state colpite a caso, altre di proposito. Ma il movente resta ignoto.

(Unioneonline/s.s.)

