Davanti ai giurati, nel processo contro Donald Trump, Stormy Daniels ha depositato la sua testimonianza confermando di aver fatto sesso con il tycoon nel luglio del 2006 in occasione di un torneo di golf per vip a Lake Tahoe, tra California e Nevada, nella camera di un albergo, dopo la cena.

«Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario», ha riferito la pornostar, aggiungendo di essersene poi andata «il più velocemente possibile». «Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato», ha proseguito, precisando che Trump comunque non espresse preoccupazioni per Melania né le chiese di tenere la cosa riservata.

Trump le disse che le ricordava sua figlia Ivanka e le prospettò la possibilità di partecipare a “The Celebrity Apprentice”, lo show condotto all'epoca dal tycoon. Quando Stormy chiese a Trump della moglie Melania, lui rispose: «Non dormiamo nella stessa stanza». All’epoca Melania aspettava un figlio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata