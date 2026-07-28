L’allarme
28 luglio 2026 alle 10:16
La terra trema in Giappone, scossa di magnitudo 7: diramata l’allerta tsunamiIl terremoto nella zona sud-ovest dell’arcipelago
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Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia).
La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
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