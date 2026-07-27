Terrore a Parigi, dove attorno a mezzogiorno, nella zona della Porte de Clichy, a nord della città, tre donne sono rimaste ferite in un attacco col coltello.

Il presunto autore sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.

Una delle tre donne colpite sarebbe incinta, secondo quanto riferiscono i media locali, e una sarebbe stata ricoverata in ospedale in condizioni di ''urgenza assoluta''.

Il sospetto fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi raccolti.

(Unioneonline)

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