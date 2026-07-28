Orrore in Francia, trovati i corpi di cinque neonati nella casa di una coppiaErano all’interno di scatole di cartone, la donna proprio ieri aveva partorito il suo terzo figlio
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Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia a Orange, in Francia, secondo quanto si apprende da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti dei neonati nell'abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone.
La donna, nata nel 1994, avrebbe dato alla luce un altro figlio lunedì sera. Il terzo, perché ha già altri due figli di otto e dodici anni. Secondo quanto riporta Le Parisien, è stato il marito a trovare il corpo – ormai in stato di putrefazione – all’interno di una scatola. Lo ha rinvenuto dopo una lite con la moglie proprio sul contenuto della scatola.
A quel punto l’uomo ha portato il corpicino in ospedale e denunciato il fatto. Così la polizia, quando si è recata nell’abitazione della coppia, ha scoperto i corpi dei neonati all’interno di sacchetti di plastica, che erano riposti a loro volta nelle scatole.
(Unioneonline)