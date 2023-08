In Spagna non si placa la polemica per il bacio tra il presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales e la calciatrice Jenny Hermoso. L’effusione è stata immortalata dalle telecamere durante la premiazione della nazionale per la vittoria dei mondiali femminili. Il trionfo dopo aver battuto 1-0 l'Inghilterra per 1-0, diventando così per la prima volta campione del mondo.

Nel video, che in poco tempo ha fatto il giro del web, si vede Rubiales che abbraccia Hermoso, le stringe il viso tra le mani e poi la bacia. A suo carico l’accusa di aver anche esagerato nel toccare le calciatrici sul palco, nel momento della consegna della coppa.

Ma la risposta di Rubiales non si è fatta attendere: «Si è trattato di un gesto d’affetto insignificante, non ci curiamo degli idioti». La giocatrice, dal canto suo, ha confermato la tesi ammettendo che si è trattato di «un gesto totalmente spontaneo» e consensuale.

