Mentre le grandi multinazionali high-tech americane e asiatiche continuano a sfornare nuovi modelli di smartphone e a sperimentare nuovi modi di utilizzare l’Intelligenza Artificiale, lo storico marchio Nokia –svedese, ma di proprietà del gruppo finlandese Hdm – riporta nei negozi il “mitico” Nokia 3210, a 25 anni di distanza del primo lancio.

Si tratta dell'ennesimo tentativo di cavalcare l'effetto nostalgia che il brand ha già seguito per la rimessa in commercio dei vari Nokia 3310, 2720, 5310, 8210 e molti altri.

L'obiettivo è sempre quello di offrire prodotti economici, in un formato originale ma con qualche tocco di modernità.

A bordo del "nuovo” Nokia 3210 ci sarà Cloud Apps, un'applicazione che è un po' un contenitore di molte altre, come YouTube ma anche il meteo e le ultime notizie. Ma tutto il resto sarà all’insegna della nostalgia o comunque senza troppi “effetti speciali”: il sistema operativo è il S30+, datato 2013; la fotocamera è da soli 2 megapixel; avrà una radio Fm e ovviamente, non mancherà il videogioco Snake, che ha fatto la fortuna dei Nokia a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. In questo caso, almeno, il videogame, rispetto alla versione, classica, sarà disponibile a colori e in alta risoluzione.

Il tutto 79,99 euro.

(Unioneonline/l.f.)

