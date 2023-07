Le autorità di Singapore hanno giustiziato oggi per impiccagione una 45enne accusata di traffico di droga. Quello della donna è il primo caso nella città-Stato in quasi 20 anni.

Era stata trovata in possesso di 31 grammi di eroina, più del doppio delle quantità punibili – secondo la legge – con la pena di morte. Per l’accusa le dosi sarebbero state sufficienti per alimentare la dipendenza di quasi 400 tossici per una settimana.

Condannata nel 2018, ha provato a impugnare la sentenza con i suoi legali. Tentativo poi fallito, con la Corte d'appello che il 6 ottobre 2022 ha respinto le sue richieste, inclusa la grazia presidenziale.

