Geronimo è diventato un alpaca famoso, almeno nel Regno Unito. Ma per una storia tutt’altro che bella.

Sono migliaia gli animalisti britannici che si stanno battendo perché sopravviva dopo che è risultato positivo alla tubercolosi bovina. Oltre 100.000 persone hanno firmato una petizione che chiede al premier Boris Johnson di salvarlo, ma il ministro per l’Ambiente George Eustice ormai ha emesso la sentenza: Geronimo deve essere abbattuto.

In prima linea per la sua vita la proprietaria e veterinaria Helen Macdonald, che ha importato l'animale dalla Nuova Zelanda e sostiene che i test abbiano dato falsi positivi. La donna ha chiesto di poter fare un terzo esame ma non c’è stato niente da fare: la scorsa settimana ha perso il suo ultimo appello per salvarlo all'Alta Corte e ora il Department of Food, Environment and Rural Affairs ha firmato l'ordine di esecuzione.

I funzionari del dipartimento andranno nella sua fattoria, è questione di poco tempo, per portare a casa il compito. E lei, ha detto, non intende infrangere la legge ma "non renderà le cose facili". "Non li aiuterò a uccidere un animale che non deve essere ucciso", ha dichiarato.

Oggi si è tenuta in favore dell’alpaca una manifestazione davanti al ministero: “Salviamo Geronimo", si leggeva sui cartelli. E ancora: “Ammettete di avere torto”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata