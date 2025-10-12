Joe Biden si sta sottoponendo alla radioterapia e a cure ormonali per combattere il suo tumore alla prostata. Lo ha detto un portavoce dell'ex presidente ai media americani.

La radioterapia dovrebbe durare cinque settimane: si tratta di un nuovo trattamento rispetto alla cura ormonale che segue già da tempo, ha aggiunto il portavoce, aggiungendo che Biden «sta bene».

A maggio era stato annunciato che all'ex presidente, 83 anni, era stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata, con metastasi alle ossa. A settembre era stato sottoposto ad un intervento per rimuovere cellule cancerogene sulla pelle.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata