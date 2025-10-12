«Ho appena parlato con Potus - per la seconda volta in due giorni - e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva. Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione: la difesa delle vite umane nel nostro Paese, il rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio. Abbiamo anche discusso molti dettagli relativi al settore energetico. Il Presidente Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo concordato di proseguire il dialogo».

A scriverlo su X è Volodymyr Zelensky, dove ha annunciato anche di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha evidenziato anche la necessità ucraina di avere più sistemi di difesa aerea e missili. «Sono grato alla Francia per il suo impegno in difesa della vita. L'ho informato delle nostre esigenze prioritarie, in primo luogo i sistemi di difesa aerea e i missili. La Russia sta ora sfruttando il momento, il fatto che il Medio Oriente e le questioni interne di ogni Paese ricevano la massima attenzione».

E poi ha aggiunto che: «gli attacchi russi sono diventati ancora più vili. Abbiamo discusso su come contrastare questa situazione. In particolare, stiamo lavorando per espandere l'iniziativa Purl" per l'acquisto di armi. "Abbiamo anche coordinato i nostri contatti con altri partner e le nostre iniziative diplomatiche per le prossime settimane. Stiamo lavorando per aumentare la pressione sulla Russia».

