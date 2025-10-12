Bulldozer e scavatrici sono entrati in azione nelle ultime ore a Gaza City per rimuovere le macerie che ancora ricoprono gran parte della città, devastata da oltre due anni di bombardamenti. Le immagini diffuse da Al Jazeera mostrano i mezzi al lavoro tra edifici crollati e strade ridotte in cumuli di detriti, mentre centinaia di civili palestinesi fanno lentamente ritorno alle loro abitazioni distrutte.

Secondo quanto riferisce l’emittente, citando proprie fonti giornalistiche sul posto, diversi camion carichi di aiuti umanitari sono entrati questa mattina nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Karem Shalom (Karem Abu Salem, in arabo) e Nitzana, e si trovano ora in attesa delle procedure di ispezione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata