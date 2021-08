Si moltiplicano in tutta Europa le proteste contro le nuove misure che prevedono l'obbligo di pass per tornare alla vita sociale.

La Francia si prepara a un sabato di fuoco, con proteste "per la libertà" in oltre 150 città dopo che il consiglio costituzionale ha dato il proprio via libera all'obbligo del pass a molte attività sociali come bar e ristoranti, a partire da lunedì.

Solo a Parigi previsti quattro cortei e la prefettura pronostica circa 10.000 manifestanti. Eppure stando ai sondaggi la maggioranza dei francesi resta a favore della politica di Emmanuel Macron, con un 55% che si dice disposto a presentare il pass per entrare in un bar o in un ristorante e il 63% per salire a bordo di un treno o di un aereo, secondo una ricerca dell'istituto Elabe.

In Austria, è boom dell'istruzione domiciliare dopo le misure anti-contagio annunciate per il prossimo anno scolastico ossia l'obbligo di mascherina e i test permanenti in aula: 3.600 le domande per l'homeschooling presentate rispetto alle 2.000 del 2020. Secondo la tv pubblica Orf, il numero potrebbe salire addirittura a 6.000.

In Slovacchia alcuni sacerdoti hanno criticato l'accordo tra il governo e la Conferenza episcopale del Paese in base al quale gli eventi organizzati in occasione della visita di papa Francesco a settembre saranno aperti solo a chi è vaccinato contro il Covid.

Quanto alle restrizioni, dopo Mykonos, di nuove arrivano anche sull'isola di Zante e a La Cania, a Creta, dove le autorità della Grecia hanno deciso di imporre per almeno una settimana un coprifuoco notturno e il divieto di musica nei bar, ristoranti e discoteche.

La Germania imporrà da domenica una quarantena per i viaggiatori non immunizzati provenienti dalle tre regioni turistiche francesi dell'Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Corsica, di fronte a una recrudescenza di casi.

