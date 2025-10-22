«Sotto la guida del comandante supremo Vladimir Putin, la Russia ha condotto un'esercitazione delle forze nucleari strategiche con il coinvolgimento delle loro componenti terrestri, navali e aeree». Lo ha riferito il Cremlino, con lo stesso presidente che ha spiegato che il test era «programmato da tempo».

La notizia arriva dopo che sembra destinata a tramontare l’ipotesi di un incontro a breve tra il presidente russo e Donald Trump per discutere della fine delle ostilità in Ucraina.

«Non voglio perdere tempo», ha affermato Trump, facendo intendere che al momento non ci sarebbero le condizioni per ottenere risultati concreti. Anche il Cremlino ha confermato che non c'è una data precisa per un nuovo faccia a faccia tra i due.

Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aperto alla proposta di Washington di fermare i combattimenti con l'attuale linea del fronte anche se il leader di Kiev ha spiegato di dubitare che Vladimir Putin possa accettare l’opzione del “congelamento” dello status quo.

