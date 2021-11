Tragedia nella regione russa di Kemerovo, in Siberia, dove almeno nove persone sono morte in un incidente in miniera.

"Stando agli ultimi dati – comunica il canale Telegram del governatore della regione, Serghiei Tsivilev – nella miniera al momento dell'incidente si trovavano 285 minatori, 237 dei quali sono stati riportati in superficie”. Nella miniera, secondo le autorità, al momento si trovano ancora 49 persone.

