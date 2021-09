Gli svizzeri si apprestano ad approvare il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali.

Secondo le prime tendenze elaborate dall'istituto di ricerca gfs.bern, poco dopo la chiusura delle urne, sarebbe questo l’orientamento prevalente dell’elettorato elvetico.

Le prime proiezioni parlano del 64% di voti favorevoli, mentre risultati definitivi sono a già a disposizione per il canton Glarona, dove il testo è stato approvato con il 61,12% dei voti, e Nidvaldo, dove il sì ha raggiunto il 61,57%.

Ad appoggiare l’esito positivo della consultazione – per la quale non è previsto un quorum – il governo e anche alcuni ambienti religiosi, esclusa la Conferenza dei vescovi svizzeri.

Se quanto mostrato nelle proiezioni verrà confermato dallo spoglio, il codice civile verrà modificato per introdurre la possibilità di sposarsi per le coppie omosessuali e l’accesso in Svizzera alla procreazione medicalmente assistita tramite la donazione di sperma per le coppie composte da donne.

Restano invece vietate la maternità surrogata e la donazione di ovuli.

