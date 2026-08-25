Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione iraniani.

Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato con un post sui social, dove si legge: «Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale Usa con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche. Aiutaci a contrastare queste minacce. Invia una segnalazione oggi stesso».

L’annuncio è rivolto «a chiunque possa fornire informazioni» ed è accompagnato dalle foto del capo dei Pasdaran: Ahmed Vahidi, il comandante Ali Abdollahi, il responsabile delle forze aerospaziali e droni, Said Aghajani, del cyberwarfare, Hamidreza Lashgarian, e dell'intelligence Majid Khademi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata