Il principe Harry casus belli di un’accesissima lite tra re Carlo III e la moglie Camilla.

La notizia è riferita da RadarOnline e da altri media, che citano fonti vicine ai Windsor e parlano della discussione «peggiore di sempre» nella coppia reale britannica.

In particolare, re Carlo avrebbe scoperto da poco e subito contestato alla moglie di aver dato disposizioni affinché il secondogenito del sovrano sia costretto a inviare una «richiesta scritta» o comunque ad «avvisare» in caso voglia soggiornare in una delle proprietà di casa Windsor.

Una scoperta che avrebbe suscitato la rabbia del sovrano nei confronti della consorte.

I media sottolineano come questa discussione possa essere l’ennesima prova del «senso di colpa» provato da Carlo nei confronti del figlio “ribelle” e della sua consueta indecisione nel prendere provvedimenti drastici nei confronti di Harry, dopo le ripetute dichiarazioni di fuoco e le sue rivelazioni sulla dinastia. Camilla dal canto proprio, sarebbe per la “linea dura” e avrebbe anche sollecitato il re «a fare l’uomo e a smetterla di sentirsi inadeguato».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata