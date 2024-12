Due razzi sono stati lanciati da Hezbollah verso postazioni militari israeliane al confine con il Libano, nella zona del Monte Dov. Lo riferisce lo stesso esercito israeliano. Si tratta del primo lancio di razzi dal Libano da quando, mercoledì scorso, è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Al momento non ci sono notizie di feriti. I razzi sono esplosi in aree aperte.

A confermare l’attacco anche Hezbollah, che parla di «ripetute violazioni» del cessate il fuoco da parte di Israele. L'organizzazione filo-iraniana ha affermato che i razzi sono stati «un primo avvertimento» in risposta agli attacchi delle Idf in Libano durante il cessate il fuoco e alla «continua violazione dello spazio aereo libanese da parte di aerei israeliani».

«Il lancio di Hezbollah rappresenta una grave violazione della cessazione delle ostilità, e Israele risponderà con forza» ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu: «Siamo determinati a continuare ad applicare il cessate il fuoco e a rispondere a ogni violazione di Hezbollah, sia leggera che grave», ha aggiunto.

(Unioneonline)

