«Abbiamo chiesto che la signora Kaili possa essere sottoposta al regime di sorveglianza elettronica».

Lo hanno detto i due avvocati di Eva Kaili, Andrè Rizopoulos e Mihalis Dimitrakopoulos, al termine dell'udienza alla camera di consiglio al tribunale di Bruxelles per decidere sulla permanenza in carcere della ex vice presidente del Parlamento europeo agli arresti per l'inchiesta del Qatargate.

Kaili «non è mai stata corrotta» e «spero che la liberino presto», ha detto Dimitrakopoulos, aggiungendo che sta «collaborando attivamente» con gli inquirenti e «contestando ogni accusa di corruzione».

«Non ho mai visto una fuga di notizie di questa portata - ha aggiunto André Rizopoulos – e una tale violazione frontale del segreto istruttorio, non sono l'unico a pensarlo, il procuratore federale ha avviato un'inchiesta a riguardo».

«Non faremo alcuna altra dichiarazione perché è pregiudizievole sia per la difesa della signora Kaili sia per l'accertamento della verità in un dossier di questa natura» e «non farebbe piacere a nessuno», ha spiegato il legale, ribadendo che «non è evidentemente il caso di perorare nuovamente quanto già chiesto oggi davanti alla presidente della camera di consiglio» in un momento in cui «il destino della signora Kaili è per il momento nelle mani della giustizia belga».

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo non ha fatto alcuna dichiarazione davanti ai giudici.

(Unioneonline/D)

