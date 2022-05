Il primo ministro finlandese Sanna Marin è in visita a Irpin, una delle città più devastate dall’invasione russa. "Abbiamo mostrato le conseguenze della 'pace russa' lasciata dagli occupanti e discusso la questione dell'assistenza nella ricostruzione della nostra città", ha detto la segretaria del consiglio comunale Angela Makeyeva ringraziando la Finlandia per la sua posizione sull'integrità territoriale dell'Ucraina, l'imposizione di severe sanzioni contro la Russia e il supporto e l'assistenza militari.

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio postato su Telegram, ha detto nuovamente no a modifiche sui confini in cambio del cessate il fuoco, respingendo qualsiasi ipotesi di cessioni territoriali in cambio della pace con la Russia. Ipotesi emerse, sostiene il presidente ucraino, in alcuni media occidentali.

Eppure, secondo il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, "il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina". "I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson – ha detto – non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa".

La Russia ha attaccato 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, cinque le vittime civili e 12 i feriti. "I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti", scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell'Ucraina, citato dalla Bbc.

La giornata di ora in ora:

Ore 18 – Telefonata Draghi-Putin

Draghi chiama Putin, il presidente russo gli garantisce una fornitura di gas “ininterrotta” all’Italia. Il premier italiano gli ha chiesto uno sforzo per sbloccare i porti e porre fine alla crisi del grano, sforzo che Mosca è disposta a fare solo con la revoca delle sanzioni, gli ha risposto Putin.

Nella telefonata Putin ha detto anche che Mosca sta facendo "sforzi per garantire una navigazione sicura nel Mar d'Azov e nel Mar Nero", affermando che è l'Ucraina ad "ostacolarla". Sui negoziati, “sono stati interrotti da Kiev”, ha tagliato corto Putin.

Ore 17 – Blinken: “Putin ha fallito”

Vladimir Putin "ha fallito nel centrare i suoi obiettivi strategici, non ne ha raggiunto neanche uno". Lo ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Ore 16.50 – Si indaga su quasi 14mila crimini di guerra

La procuratrice capo dell'Ucraina Iryna Venediktova ha detto alla Bbc che sta indagando su quasi 14.000 casi di presunti crimini di guerra da parte delle forze russe. Parlando a Londra durante il suo primo viaggio fuori dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, la procuratrice ha affermato che ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovi casi.

Ore 16 – Kiev: “Russia in vantaggio nel Lugansk”

Il generale Oleksiy Gromov ha ammesso che la Russia "è in vantaggio" nei combattimenti nel Lugansk. "La Russia è in vantaggio, ma noi stiamo facendo tutto il possibile", ha detto, come il Guardian, aggiungendo che la Russia è stata avvistata mentre spostava sistemi missilistici Iskander nella regione occidentale di Brest, in Bielorussia.

Ore 15.10 – Lavrov: “Il piano di pace italiano non è serio”

"I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell'autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov commentando in un'intervista a Russia Today in arabo le proposte di pace italiane per l'Ucraina. L'emittente ha postato sul suo sito una trascrizione in russo. Lavrov ha ribadito che l'Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma "quanto appare sui media – ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina con uno status autonomo – provoca un sentimento di rammarico".

"Il signor Luigi Di Maio - ha detto Lavrov nell'intervista - è attivo nel campo dei media e sta promuovendo l'iniziativa italiana dei quattro punti. Secondo lui, è anche scritto sui media, questa iniziativa italiana potrebbe 'non solo adattarsi a Russia e Ucraina, ma anche fornire quasi un nuovo processo di Helsinki, nuovi accordi sulla sicurezza europea'" e sarebbe già condivisa dai Paesi del G7 e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite".

Ore 14.40 – Kiev: “Segnali di un’escalation russa”

"Ci sono segnali di un'escalation" della Russia. Lo ha detto il viceministro della Difesa ucraino, Ganna Malyar, in una conferenza stampa, avvertendo che i combattimenti hanno raggiunto la massima intensità a est e che ci si aspetta un periodo "estremamente difficile" e "lungo". Il ministro ha poi aggiunto che Mosca sta spostando i missili Iskander a Brest, in Bielorussia, che potrebbero essere essere usati per colpire l'ovest dell'Ucraina.

Ore 13.40 – Zelensky: “Combattere e vincere, non c’è alternativa”

Non c'è alternativa per l'Ucraina oltre a combattere gli invasori russi e vincere la guerra: lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. "Non abbiamo altra alternativa che combattere. E vincere. Liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perché gli occupanti vogliono tutto ciò che abbiamo. Compreso il diritto alla vita degli ucraini", ha scritto Zelensky.

Ore 13.10 – Putin: “Nessun poliziotto globale ci fermerà”

Nessun "poliziotto globale" sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ad un forum economico dei paesi ex Urss.

Ore 13 – Putin: “Russia più forte grazie alle sanzioni”

"La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ad un forum economico dei paesi dell'ex Urss, come riporta la Tass. "I Paesi che aspirano a danneggiarci con le sanzioni danneggiano sé stessi”, ha aggiunto.

Ore 12.10 – Sanna Marin a Irpin

Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha visitato Irpin. Lo ha riferito il Consiglio comunale, ricordando che oltre il 70% della città è stato danneggiato dalla guerra. "Abbiamo mostrato le conseguenze della 'pace russa' lasciata dagli occupanti e discusso la questione dell'assistenza nella ricostruzione della nostra città", ha detto la segretaria del consiglio comunale Angela Makeyeva ringraziando la Finlandia per la sua posizione sull'integrità territoriale dell'Ucraina, l'imposizione di severe sanzioni contro la Russia e il supporto e l'assistenza militari.

Ore 11.50 – Zelensky insiste: “Non faremo alcuna concessione territoriale”

Nessun cambiamento sui confini in cambio del cessate il fuoco. Lo ha ribadito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio postato su Telegram, respingendo qualsiasi ipotesi di cessioni territoriali in cambio della pace con la Russia. Ipotesi emerse, sostiene il presidente ucraino, in alcuni media occidentali.

Ore 10.10 – Il sindaco di Kiev: “La guerra dei russi non si fermerà al confine”

"Noi siamo un puzzle importante" per le mire colonialistiche della Russia. "Mosca non accetta che vogliamo far parte dell'Europa, vuole occupare l'Ucraina e credo che il suo obiettivo non si fermerà al confine". Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel suo intervento al forum economico mondiale di Davos. "Non stiamo difendendo solo l'Ucraina, ma tutti voi perché abbiamo gli stessi valori", ha ribadito Klitschko. "Questa è la più grande guerra in Europa dal secondo conflitto mondiale e dobbiamo fermarla", ha aggiunto.

Ore 9.30 – Kiev: “La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini”

Le forze russe hanno rapito almeno 230mila bambini ucraini dall'inizio dell'invasione del Paese il 24 febbraio scorso: lo ha detto il Consigliere della missione permanente ucraina presso l'Onu, Sergiy Dvornyk, nel corso di un dibattito tenuto ieri al Palazzo di Vetro sulla protezione dei civili durante i conflitti armati. Lo riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. "Il rapimento di almeno 230mila bambini ucraini, tra gli 1,4 milioni di cittadini ucraini deportati con la forza in Russia, è un crimine volto a distruggere la nazione ucraina...", ha detto Dvornyk.

Ore 8.55 – Crimea, “Mar d'Azov perduto per sempre per l'Ucraina”

"Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa", ha dichiarato il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, riportato da Ria Novosti.

