Vladimir Putin in Corea del Nord in visita ufficiale.

Il presidente russo ha incontrato il leader dello “Stato eremita” Kim Jong-un, con cui ha poi avuto un lungo colloquio, terminato con la firma di un trattato per una nuova “cooperazione strategica” tra Mosca e Pyongyang.

Il contenuto del documento, però, non è stato rivelato al momento. Gli occidentali temono un rafforzamento della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, che già fornisce all'esercito russo munizioni e missili per l'offensiva in Ucraina. E da quanto emerge, l’intesa stipulata prevede tra l’altro proprio “assistenza reciproca” in caso di aggressione contro uno dei due Paesi.

«Le relazioni tra Pyongyang e Mosca stanno entrando in una nuova era di prosperità», ha detto Kim nel corso del colloquio col presidente russo.

Dal canto proprio lo Zar ha sottolineato la battaglia comune combattuta da Mosca e Pyongyang «contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti e dei suoi satelliti».

(Unioneonline/l.f.)

