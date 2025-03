«Tutti sono ben consapevoli dei piani degli Stati Uniti per annettere la Groenlandia» e che «è profondamente sbagliato credere che si tratti di una sorta di discorso stravagante della nuova amministrazione americana». Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax.

«Stiamo parlando di piani seri da parte americana riguardo alla Groenlandia», aggiunto Putin, facendo riferimento alle dichiarazioni del leader di Washington che più volte ha esternato le mire Usa sul grande territorio autonomo che però appartiene formalmente alla Danimarca.

L’ultima dichiarazione di The Donald sul tema al podcaster Vince Coglianese: «Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Dobbiamo averla», le parole di Trump. «Odio dirlo in questo modo, ma dobbiamo averla», ha poi insistito. Frasi arrivate poche ore dopo l'annuncio sulla visita del suo vice JD Vance e della moglie alla base militare americana di Pituffik, sulla costa nord-occidentale dell'isola.

