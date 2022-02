In soli sette giorni i casi di coronavirus si sono quasi quadruplicati. Succede nella Polinesia francese dove i positivi sono passati dai 579 del 28 gennaio ai 2.080 di ieri.

Il tasso di incidenza è salito così a 753 contagi per 100.000 abitanti, contro i 317 della settimana precedente.

I dati sono stati diffusi dal dipartimento della Salute locale.

Non solo: a causa del basso numero di test che vengono effettuati ci potrebbe essere una sottostima dell’effettiva circolazione del virus, ha spiegato l’epidemiologo Henri-Pierre Mallet.

Per ora, intanto, non c’è stato un rilevante aumento dei ricoveri, nel centro ospedaliero del Paese sono solo cinque i pazienti Covid, una donna è in terapia intensiva.

In base a uno screening eseguito dall'Istituto Louis Malardé, nella collettività d'oltremare della Francia è presente solo la variante Omicron del coronavirus.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata