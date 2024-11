Allerta rossa a Barcellona per una nuova Dana che si sposta a nord del versante del Levante di Spagna. Aeroporto, treni regionali e scalo marittimo nel caos. La protezione civile ha dichiarato lo stato emergenziale con messaggi es-Alert per piogge torrenziali, che dalle prime ore del mattino hanno colpito la provincia di Castellon, la Catalogna e la provincia di Barcellona.

Sono stati interrotti i collegamenti ferroviari regionali dal gestore delle infrastrutture Renfe e forti precipitazioni delle ultime ore su Barcellona hanno provocato la cancellazione di almeno 70 voli e la deviazione di altri 18 con arrivo previsto nella città catalana. E mentre a Valencia è terminata l’allerta meteo, la paura si è spostata nella città della Sagrada Familia. Ma lo scalo di El Prat non è l’unico in crisi: anche il Porto di Barcellona ha interrotto le operazioni per le conseguenze della Dana che si è abbattuta sulla regione. L'autorità portuale ha informato in un comunicato sui social che le operazioni nei terminal containers di Apm, Hutchison, Port Best e Delta Deport sono state interrotte.

Alle numerose preoccupazioni si aggiunge quella per la piena del fiume Llobregat, che attraversa l'aerea metropolitana della periferia sud della città e sbocca a brevissima distanza dall'aeroporto. Stando alle prime informazioni e rilievi, la portata del fiume è di molto superiore alla media. «Superamento della soglia di pericolo a Sant Vicenç dels Horts. Non avvicinatevi alle sponde!», si legge in un messaggio diffuso sui social. Allerte attive per altri corsi d'acqua della Catalogna per le forti precipitazioni segnalate o previste nella zona.

