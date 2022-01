L'ad di Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato che il nuovo vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo.

Bourla ha spiegato in un'intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando, e che l’azienda ha già iniziato a produrre le dosi.

Ha inoltre specificato come non sia ancora chiaro se sarà necessario o meno un vaccino specifico contro Omicron, ma Pfizer avrà pronte alcune dosi poiché alcuni paesi lo vogliono pronto il prima possibile.

"La speranza è che otterremo qualcosa che avrà una protezione migliore, in particolare contro le infezioni”, ha precisato Bourla, “perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è già garantita in questo momento con gli attuali vaccini”, e in particolare con la terza dose.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata