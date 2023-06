L'ex primo ministro britannico Boris Johnson si è dimesso da deputato con effetto immediato, dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygate.

«Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano», ha affermato in una nota l'ex leader di Londra. «Sanno perfettamente – ha aggiunto - che quando ho parlato ai Comuni stavo dicendo ciò che sinceramente credevo fosse vero e quello che ero stato incaricato di dire, come qualsiasi altro ministro».

Johnson ha anche espresso la convinzione che la commissione è determinata «a spingermi fuori dal

parlamento».

Il caso Partygate era scoppiato nel corso della pandemia di Covid-19, quando lo staff dell’allora premier inglese avrebbe organizzato feste e rinfreschi nonostante le restrizioni imposte per contenere i contagi.

