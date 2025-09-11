«Siamo in un momento di grande pericolo». Ne è certo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ,a margine di un convegno sull'attacco con droni sulla Polonia, ha ammesso che «credo di sì, che siamo sull'orlo di un baratro, c'è una escalation», facendo così sue le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Ripeto quello che ho appena detto e condivido questa analisi: siamo veramente in un momento di grande pericolo», ha aggiunto.

Ma Parolin non ha dimenticato anche il conflitto in corso a Gaza, in Palestina, dove «tutte le operazioni umanitarie se possono servire ad aiutare a risolvere le crisi umanitarie sono utili». Il riferimento è a Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza che partirà domattina all’alba.

