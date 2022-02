Momenti di tensione a Parigi, nel corso della manifestazione organizzata dai gruppi No Vax e dai cosiddetti “Convogli della Libertà”.

I manifestanti sono infatti riusciti, nonostante i divieti, ad arrivare, anche con automobili e furgoni, fino al centro della capitale francese e le forze dell’ordine in assetto anti-sommossa sono intervenute per fermarli. I contestatori delle restrizioni anti-Covid hanno quindi deciso di proseguire a piedi, raggiungendo gli Champs-Elysées, dove si sono innescati tafferugli con la polizia. Scontri sono stati segnalati anche in place d'Italie.

Da quanto si apprende, gli agenti hanno fermato una quindicina di persone, mentre le persone sanzionate sono più di trecento.

