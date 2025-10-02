Attacco con auto ariete in un negozio di Chanel a Parigi. Secondo informazioni trasmesse dal celebre marchio francese all'agenzia France Presse, il colpo è avvenuto nellla notte in una boutique situata nell'ottavo arrondissement di Parigi.

Secondo il sito di Paris Match, che per primo ha rivelato la notizia, almeno tre malviventi a bordo di una berlina rossa hanno infranto, in retromarcia, la vetrina del negozio situato nei presssi di Place de la Concorde, in pieno centro di Parigi.

Dopo aver sottratto borse di Chanel, hanno preso la fuga sulla stessa auto, poi rinvenuta vuota in un parcheggio sotterraneo. Il colpo è avvenuto nella notte e non risultano feriti.

Ancora ignoto l'ammontare del bottino. Il colpo si è svolto proprio negli giorni in cui Parigi è gremita per la Fashion Week con stilisti, modelle e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.

(Unioneonline)

