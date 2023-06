La Francia in pasto a scontri e rivolte a seguito della morte di Nael, il 17enne ucciso da un agente a Nanterre durante un controllo di Polizia. Sono 667 le persone fermate nella notte scorsa in tutto il Paese e 249 i feriti tra poliziotti e gendarmi, come comunicato su Twitter dal ministro francese dell’Interno Gérald Darmanin.

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale alle 13.00 a Parigi, per la seconda volta in due giorni, dopo una terza notte di violenze. A darne l’annuncio l’Eliseo.

Il capo dello Stato, che in queste ore si trova a Bruxelles per un vertice europeo, potrebbe dover accorciare la sua presenza e rientrare prima se i lavori nella capitale delle istituzioni europee non dovessero essere chiusi in tempo. Dovrebbe tenere una conferenza stampa prima di lasciare il Consiglio Ue.

