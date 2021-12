Si è fatto pagare dai no vax per ricevere il vaccino anti Covid al posto loro, arrivando a farsi iniettare dieci dosi in un solo giorno.

Succede in Nuova Zelanda, dove il Green pass serve per entrare in numerosi luoghi pubblici e partecipare ad attività di svago. A riportare la notizia è il Guardian, riferendo che le autorità sanitarie stanno indagando sulla vicenda.

In Nuova Zelanda, come in gran parte del mondo, il vaccino si può prenotare sul web, in farmacia, presso il proprio medico o presentandosi direttamente nei centri vaccinali. La differenza con gli altri Paesi è che bisogna fornire nome, data di nascita e indirizzo di residenza, ma non è richiesto alcun documento d’identità.

Per questo l’uomo ha potuto mettere in piedi questa “attività”. Qualche rischio legale lo corre, non dal punto di vista della salute, secondo la ricercatrice dell'università di Auckland Helen Petousis-Harris: “Sappiamo che dosi più elevate di vaccino provocano le solite reazioni scatenate dai vaccini, febbre, mal di testa e dolori. Può darsi che domani questa persone sarà un po' di cattivo umore”, ha detto.

La Nuova Zelanda ha un'alta percentuale di vaccinati e prevede di raggiungere l'obiettivo del 90% della popolazione prima di Natale. Ma c'è una piccola e rumorosa minoranza di no-vax che continua a fare resistenza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata